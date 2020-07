Criminalità: spaccio droga, smantellata a Pistoia organizzazione italo-albanese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini dei Carabinieri di Pistoia, protrattesi per quasi un anno, hanno portato ad accertare oltre 6.000 cessioni di stupefacente per un giro d’affari di circa mezzo milione di euro. Lo stupefacente, acquisito anche in Liguria e Piemonte, veniva distribuito a rivenditori locali che gestivano la consegna, spesso a domicilio, tramite un sistema basato su messaggistica istantanea e accordi pregressi, infatti tutti i clienti erano già da tempo fruitori dei servizi offerti. La base organizzativa dell’organizzazione, i cui vertici erano legati da rapporti di consanguineità, era un ristorante gestito e di proprietà della famiglia albanese, che per questo è stato sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca, come alcune vetture utilizzate per il trasporto dello stupefacente. I particolari dell’operazione saranno resi noti durante la conferenza stampa che Il procuratore della Repubblica di Pistoia terrà presso questo Comando Provinciale alle ore 11:00 odierne. (Com)