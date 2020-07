Autostrade: ultimatum del governo, nuova proposta da Aspi entro il fine settimana o sarà revoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono giorni decisivi sulla possibile revoca ad Aspi delle concessioni autostradali. L'incontro di ieri al Mit tra i vertici della concessionaria e il governo si è concluso con un aut aut da parte dell'esecutivo: o arriva una proposta migliorativa rispetto a quella finora presentate dal gruppo dei Benetton, oppure il governo proseguirà con la revoca. Da quanto emerso, infatti, il governo ha ritenuto le proposte di Aspi non soddisfacenti per l'interesse pubblico e ha pertanto rivolto un invito alla società a presentare entro questo fine settimana una proposta consistente - che preveda ad esempio un calo importante delle tariffe -, altrimenti si procederà con la risoluzione della concessione. La questione appare ora prettamente economica: entro la fine della settimana la società dovrà presentare ad un nuovo piano che dia risposte esaustive che potrebbe contemplare una cessione delle quote da parte dei Benetton. Ieri sera, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ha scritto su Facebook: "Non dobbiamo fermarci proprio adesso, perché sarebbe un errore. Questa crisi ci sta mettendo davanti alla realtà dei fatti: serve un cambio di passo. Quello che prima sembrava impossibile o irrealizzabile, oggi diventa necessario. Per questo non dobbiamo aver paura di prendere decisioni nette come quella su Autostrade. È un atto di giustizia"."Revocare la concessione Aspi non è impossibile", scrive sui social il sottosegretario Pd all’Ambiente Roberto Morassut. "Ma per farlo occorre una forte attrezzatura giuridica e formale, perché il rischio contenzioso a danno dello Stato è elevato. Se si va allo scontro bisogna andarci armati altrimenti tutto diventa un grande regalo al concessionario, qualora inadempiente ma non al punto di poter subire tale revoca. Secondo me - prosegue - ci sono state delle gravi mancanze nel rispetto della convenzione che vanno viste e misurate con rigore". L’ultimatum ad Aspi era stato preannunciato già presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, in un'intervista con "La Stampa" aveva ribadito: “O arriva una proposta vantaggiosa per lo Stato o procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche”. Il governo, forte anche dalla sentenza della Corte costituzionale, vuole accelerare i tempi. “La procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati”, ha detto Conte.Intanto, nel pieno della trattativa con il governo su Autostrade, arriva un nuovo duro colpo per l’ad di Autostrade Roberto Tomasi, indagato per frode e attentato alla sicurezza dalla Procura di Genova. Lo scrive "La Repubblica" secondo cui Tomasi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati nell’inchiesta sulle barriere antirumore, che risulterebbero fuori norma, installate lungo la rete autostradale. Tomasi, “da responsabile della progettazione e della installazione” delle barriere antirumore lungo la rete autostradale italiana - scrive "La Repubblica" - “aveva partecipato al Comitato Grandi Opere che aveva deliberato l’acquisto e la messa in opera delle strutture fonoassorbenti”. (Rin)