Sanità: De Palma (Nursing Up), sui bonus Piemonte da Boccia sterile replica che fa acqua da tutte le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Antonio De Palma, leader del Nursing Up - Sindacato infermieri italiani - dopo aver appreso della risposta diretta nei suoi confronti da parte del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, in merito all'altolà della Ragioneria dello Stato ai premi per gli infermieri piemontesi, chiarisce quanto segue: "Boccia non mi conosce e questo è evidente, vista la sua sterile replica. Mi chiedo come mai la sua risposta sulla questione premi agli infermieri del Piemonte, arrivi rivolta a me quando è stata sollevata addirittura dall’assessore regionale alla salute, Icardi, che ha anche minacciato palesemente di convocare la Consulta degli assessori di cui fa parte. Pare evidente - prosegue De Palma in una nota - che saremmo stati davvero in troppi a sollevare gli scudi inutilmente, perchè la notizia è apparsa ovunque e anche nei dettagli: la Ragioneria dello Stato si sarebbe avvalsa della facoltà di sospendere i premi ritenendo troppo alta la cifra. A riportarla una fonte autorevole, tra le altre, quale il quotidiano 'La Stampa'". (segue) (Com)