Sanità: De Palma (Nursing Up), sui bonus Piemonte da Boccia sterile replica che fa acqua da tutte le parti (2)

- "Ricordo - prosegue il presidente del sindacato degli infermieri - al ministro Boccia le parole di Icardi: 'Nella riunione di domani mattina della Commissione Salute, diceva Icardi pochi giorni fa, chiederò agli assessori alla Sanità di tutte le Regioni di opporsi al provvedimento del governo che di fatto impedisce di distribuire in busta paga le risorse aggiuntive già deliberate dalle Regioni a favore del personale sanitario impegnato nell’emergenza coronavirus – spiega -. Non possiamo accettare che, per colpa di astrusi meccanismi burocratici nazionali, venga ritardato il pagamento di un riconoscimento concordato tra le parti e ampiamente meritato da chi ha lavorato con alto rischio di esposizione al contagio'", continua De Palma riportando le parole di Icardi a un noto quotidiano nazionale. "Non è un momento felice per gli infermieri italiani, dice ancora il Presidente del Nursing Up. Che dire? Boccia brancola nel buio con risposte laconiche e che non aiutano a far luce sul problema, l’assessore Icardi lo smentisce in modo evidente, e oggi si aggiunge anche la conferenza delle regioni, con una missiva a firma del Presidente Bonaccini, secondo la quale, se di cantonata si deve parlare, allora chi ha sbagliato non sono certo loro ma bensì…qualcun altro che oggi prova a difendersi senza alcun successo". (segue) (Com)