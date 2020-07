Sanità: De Palma (Nursing Up), sui bonus Piemonte da Boccia sterile replica che fa acqua da tutte le parti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora: "In una missiva a firma del Presidente della Consulta delle Regioni, Stefano Bonaccini, emerge un passaggio che non lascia dubbio alla pochezza della difesa del Ministro Boccia. Ecco un passaggio fondamentale della missiva scritta da Bonaccini e destinata proprio a Botta: 'A quanto si apprende sembrerebbe che la predetta interpretazione (il riferimento è alla cifra stanziata per gli infermieri da parte della Regione Piemonte), non sia condivisa dal ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - che, in sede di esame di una Legge della Regione Piemonte (con la quale si prevede, per assicurare al personale coinvolto nell’emergenza Covid i benefici previsti dall’art. 1 del D.L. 18/2020, di destinare risorse aggiuntive pari al doppio di quelle stanziato dalla Stato), abbia sostenuto che l’importo stanziabile a livello regionale non può superare la quota assegnata dallo Stato alla stessa Regione Piemonte'. Queste le parole scritte di pugno da Bonaccini a Boccia. Come chiamare tutto questo teatrino? Che altro dire? Ce lo dica Lei a questo punto caro Ministro Boccia", conclude De Palma. (Com)