Regno Unito: organizzavano un attacco terroristico durante la quarantena, arrestati

- La polizia del Regno Unito ha sventato un attentato terroristico jihadista attraverso una serie di raid condotti in alcuni appartamenti ubicati nella zona orientale di Londra e a Leicester. Quattro uomini di età compresa tra i 17 e i 32 anni sono stati arrestati e accusati di aver progettato un attacco terroristico. I dettagli non sono stati rivelati dalla polizia britannica, ma alcune fonti hanno confermato che i quattro uomini sarebbero legati al radicalismo jihadista. L'attacco terroristico in programma non avrebbe incluso l'utilizzo di esplosivi, ma l'operazione di polizia è scattata in tempi rapidi per i timori legati alla possibilità che la cellula potesse agire in tempi rapidi. "Gli arresti nella zona orientale di Londra sono avvenuti con l'aiuto delle Forze armate. Nessuno ha sparato un colpo, ma uno degli uomini è stato morso da un cane della polizia durante il suo arresto, ed è stato portato all'ospedale. Le sue ferite non sono gravi", ha dichiarato un portavoce di Scotland Yard, sede della polizia londinese. "Agenti della squadra di polizia antiterrorismo e della polizia hanno condotto gli arresti a Leicester. In questo caso non erano presenti membri delle Forze armate", è stato confermato da altre fonti ufficiali. (Res)