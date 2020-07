Lega: Rizzo (Pc), sede a via delle Botteghe oscure "un pugno nello stomaco"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Lega di stabilire la sede di Roma a via delle Botteghe oscure, proprio davanti al palazzo che ospitò il Partito comunista italiano, "è un pugno nello stomaco, perché mi sento defraudato". Lo afferma Marco Rizzo, segretario del Partito comunista, su Radio Cusano Campus. "Però penso anche al fatto che nei quartieri popolari guardano a destra perché odiano questa sinistra che pende da Bruxelles, che dice: finalmente abbiamo una banca, che fa il jobs act. Ma vorrei sottolineare che la destra è l’altra faccia della medaglia, non mette certo in discussione il sistema liberista", aggiunge Rizzo. (Rin)