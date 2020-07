Infrastrutture: al via il progetto della ferrovia mineraria in Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Oman intende sfruttare il potenziale minerale delle parti centrali e meridionali del Sultanato attraverso lo sviluppo di una nuova linea ferroviaria. Secondo l'Unità di supporto all'implementazione e follow-up (Isfu) del Diwan della corea reale di Mascate, il progetto - che è stato pianificato in diversi anni - ha il potenziale per catalizzare la crescita economica nelle aree destinate allo sviluppo minerario. La ferrovia prevede il trasporto di 30 milioni di tonnellate di materie prime minerali all’anno dalle cave nei governatorati di Al Wusta e Dhofar agli impianti di trasformazione e ai canali di esportazione in Duqm e nei paesi limitrofi del Consiglio di cooperazione del golfo. Il progetto, inoltre, consentirà il trasporto di 1 milione di tonnellate di attrezzature per giacimenti petroliferi dal porto di Duqm ai giacimenti situati nell'area circostante. Inoltre, trasportando circa 3 milioni di tonnellate di merci industriali e 15 milioni di tonnellate di prodotti generali, compresi generi alimentari e prodotti agricoli, verso destinazioni nei governatorati di Al Wusta e Dhofar, la ferrovia fungerà anche da alternativa al trasporto su strada. (Res)