Roma: Raggi, interventi su via Cristoforo Colombo per Strade nuove

- "Nei mesi scorsi il programma Strade nuove aveva interessato le principali arterie di traffico della zona sud di Roma. Dopo la riqualificazione di via Ostiense e della via del Mare, oggi voglio mostrarvi gli interventi su via Cristoforo Colombo". Lo scrive in un post su Facebook il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Si tratta della strada più utilizzata dai romani per raggiungere il litorale o per entrare in città da Ostia. In questi giorni abbiamo iniziato la manutenzione delle corsie centrali nel tratto tra l’ex Fiera di Roma e via di Grotta Perfetta, e tra Largo Lamberto Loria e via Padre Semeria nella corsia in direzione del Centro storico. È un primo intervento in attesa che le operazioni siano completate nei prossimi mesi su tutto il tratto restante di via Cristoforo Colombo, sia nelle corsie centrali che nelle complanari - continua la prima cittadina di Roma -. Al via le operazioni la riqualificazione del manto stradale, coordinate dal dipartimento Lavori pubblici, la pulizia delle caditoie e dei tombini e il rifacimento della segnaletica. Con Strade nuove siamo in prima linea ogni giorno per rinnovare le principali vie della città", conclude Virginia Raggi. (Rer)