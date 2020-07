Yemen: Coalizione militare intercetta due barchini-bomba dei ribelli sciiti Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce della Coalizione militare a guida saudita in Yemen, colonnello Turki al Maliki, ha annunciato che il comando delle forze congiunte ha effettuato un'operazione “ad hoc” per colpire e distruggere “due obiettivi militari” dei ribelli sciiti Houthi sostenuti dall'Iran a sud del porto di As Salif. Si trattava, spiega l’emittente televisiva panaraba “Al Arabiya”, di una minaccia imminente per le compagnie marittime e il commercio mondiale e una minaccia alla sicurezza regionale e internazionale. Nel corso di una conferenza stampa, Al Maliki ha affermato che i due obiettivi distrutti erano due barche bomba, a due chilometri a sud del porto di Al-Salif e 215 metri dalla costa, pronte a svolgere imminenti operazioni terroristiche nello stretto di Bab al-Mandab e nel Mar Rosso meridionale. Il portavoce ha aggiunto che la milizia Houthi sta svolgendo nel governatorato di Hodeidah lanci di missili balistici, droni, barche esplosive e telecomandate, oltre al dispiegamento di mine marine in “flagrante violazione del diritto internazionale umanitario” e in violazione delle disposizioni dell'accordo di Stoccolma. (Res)