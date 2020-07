Governo: Mulè (FI), questo esecutivo non sta in piedi perché ridicolo e incapace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo governo non sta in piedi perché è ridicolo e incapace, se dovesse cadere non saremmo noi a cercare nuove maggioranze. Lo afferma Giorgio Mulè, portavoce e deputato di Forza Italia, su Radio Cusano Campus. "C’è una voragine incolmabile che ci separa da Pd e M5S quindi l’unica via rimane quella delle elezioni con un centrodestra che si presenterà unito", aggiunge Mulè, che poi parla del leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni candidata premier. "Io preferirei Berlusconi, Tajani, Mulè. Il partito che prenderà più voti nel centrodestra esprimerà il leader”, dichiara ancora.(Rin)