Regno Unito-Arabia Saudita: governo accusato di essersi scusato con Riad per sanzioni

- Il governo del Regno Unito è stato accusato di aver telefonato al regime dell'Arabia Saudita per scusarsi dopo aver inserito alcuni dei suoi cittadini nella lista degli individui soggetti alle nuove sanzioni per le violazioni dei diritti umani. Lo riferisce il quotidiano britannico "Independent". Secondo quanto appreso dalla testata, Downing Street avrebbe elogiato apertamente il governo saudita solo un giorno dopo aver annunciato le sanzioni. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace avrebbe telefonato privatamente al viceministro saudita principe Khalid bin Salman per reiterare il supporto del Regno Unito nei confronti del regime e del suo operato. La telefonata non è stata commentata dal governo britannico, mentre il regime saudita ne ha condiviso i dettagli, confermando che la conversazione tra Wallace e bin Salman si è concentrata sugli sforzi fatti dai due paesi per rafforzare la sicurezza regionale ed internazionale. Secondo Layla Moran del Partito dei liberal democratici del Regno Unito, "sembra che il governo agisca contro individui dell'Arabia Saudita un giorno, e chiami per scusarsi privatamente il giorno dopo. Ciò contribuisce ad inviare un messaggio completamente sbagliato ai paesi e agli individui coinvolti in violazioni dei diritti umani nel mondo". (Rel)