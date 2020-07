Kazakhstan: Nur-Sultan respinge “accuse” cinesi su casi polmonite più letali del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan ha respinto l’avvertimento diramato dall'ambasciata cinese ai suoi cittadini in merito a un focolaio di polmonite definito più letale del coronavirus che sarebbe in corso nel paese centro-asiatico. In una nota di ieri sul suo account WeChat ufficiale, l'ambasciata cinese ha segnalato un "aumento significativo" nei casi nelle città kazakhe di Atyrau, Aktobe e Shymkent da metà giugno. Oggi, tuttavia, il ministero della Sanità del Kazakhstan ha bollato i resoconti dei media cinesi basati sulla dichiarazione dell'ambasciata come "notizie false". Il ministero ha affermato che i rapporti sui casi di polmonite batterica, fungina e virale, che includono anche casi poco chiari, sono in linea con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità. "Le informazioni pubblicate da alcuni media cinesi su un nuovo tipo di polmonite in Kazakhstan sono errate", ha riferito il ministero. Tuttavia martedì scorso l'agenzia di stampa statale “Kazinform” ha riferito che il numero di casi di polmonite "è aumentato di 2,2 volte a giugno rispetto al medesimo periodo del 2019". (segue) (Res)