Kazakhstan: Nur-Sultan respinge “accuse” cinesi su casi polmonite più letali del coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ambasciata cinese, la polmonite in Kazakhstan ha ucciso 1.772 persone nel primo semestre dell'anno, con 628 morti nel solo mese di giugno, compresi diversi cittadini cinesi. "Il tasso di mortalità della malattia è molto più alto di quello della polmonite causata dal nuovo coronavirus", si legge nella nota della rappresentanza diplomatica. Non è chiaro se i casi di polmonite cui fa riferimento l’ambasciata sarebbe causata da un virus legato al Covid-19 o da un diverso ceppo. Il ministero della Salute del Kazakhstan e altre istituzioni sanitarie starebbero conducendo uno "studio comparativo", ma ancora non sarebbero state completate, si legge ancora nella nota dell’ambasciata. (Res)