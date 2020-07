Russia: premier Mishustin visita Zona speciale di Alabuga, nel Tatarstan (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul territorio della Russia, la rotta di trasporto internazionale Europa-Cina occidentale passerà da San Pietroburgo attraverso Mosca, Nizhnij Novgorod, Kazan e Orenburg fino a Sagarchin al confine con il Kazakhstan. Il percorso di 2.300 chilometri include l'autostrada M-11 Mosca-San Pietroburgo, la Circonvallazione Centrale (TsKAD - in costruzione) e la nuova autostrada Mosca-Kazan. La costruzione di infrastrutture stradali per lo sviluppo del corridoio Europa-Cina occidentale è inclusa nel Piano globale per la modernizzazione e l'ampliamento dell'infrastruttura principale di trasporto. (Rum)