Marocco: governo, accesso dal 15 luglio non significa aprire le frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di concedere ai marocchini e agli stranieri residenti nel Regno, così come alle loro famiglie, di accedere al territorio nazionale dal prossimo 15 luglio è un'operazione "eccezionale" e non significa una riapertura dei confini. Lo ha affermato il ministro degli Affari esteri, Nasser Bourita, chiarendo che questa non è un'apertura dei confini del Regno. In un briefing tenuti ieri, il capo della diplomazia del Marocco ha sottolineato che non si tratta dell'apertura delle frontiere aeree, terrestri e marittime del Regno, ma di un'operazione eccezionale volta a autorizzare l'accesso al territorio nazionale da mercoledì 15 luglio 2020 ai cittadini marocchini indipendentemente dalle loro condizioni (turisti bloccati, studenti o residenti all'estero), nonché agli stranieri che risiedono nel Regno e che si trovano all'estero per qualsiasi motivo, così come le loro famiglie.(Mar)