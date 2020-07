Sicurezza: Salvini, sentenza Consulta su decreti danneggia enti locali, norma anagrafe invocata da Anci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La norma contestata dalla Consulta sull’iscrizione dei richiedenti asilo non colpisce al cuore il Decreto Sicurezza 1, ma interviene su una norma sollecitata dall’Anci già dal febbraio 2017 in sede di adozione del Decreto Minniti. La misura inserita nel Decreto Sicurezza 1 non riduce le tutele, ma sgrava il lavoro dei Comuni. La sentenza della Consulta non danneggia la Lega ma gli enti locali, anche quelli guidati dal Pd che chiede di cancellare tutti i Decreti sicurezza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Rin)