Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e LombardiaREGIONEL'assessore all'Ambiente e Clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo partecipa all'avvio della biciclettata intorno al lago di Varese organizzata da Legambiente Varese e Goletta dei Laghi.Parco Zanzi, Schiranna, Varese (ore 9.15)A seguito della conclusione positiva della prima fase della procedura pubblica, che ha visto pervenire proposte e idee progettuali finalizzate alla valorizzazione innovativa del sito di Riccagioia, si procedera' con la seconda fase del percorso per il progetto di sviluppo. Le modalita' e i tempi che porteranno alla costituzione di una fondazione di partecipazione sono presentati dall'Assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, dal presidente di Ersaf, Alessandro Fede Pellone, e dal sindaco di Torrazza Coste, Ermanno Pruzzi.Centro Riccagioia, via Riccagioia 48, Torrazza Coste/PV, sala Gallini (ore 10)L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni partecipa all'incontro 'Il Fiume e la Citta': Scenari di Sicurezza e Valorizzazione'. Al momento di approfondimento dedicato alle prospettive di valorizzazione e di sicurezza idraulica del fiume Adda segue la visita ad alcuni luoghi di interesse presenti sul territorio: (ore 14), la visita all'Isolotto Achilli, oasi naturale nel cuore del fiume, recentemente riqualificato e nuovamente aperto al pubblico; (ore 15) visita al vecchio scivolo delle barche (accesso da via Nazario Sauro), recuperato e utilizzato come postazione dai Vigili del Fuoco, che effettueranno una dimostrazione di pronto intervento; (ore 15,45) trasferimento alla Piarda Ferrari e visita all'impianto di sollevamento del Cavo Roggione, con dimostrazione di funzionamento delle pompe idrovore. All'incontro parteciperanno tra gli altri il sindaco di Lodi Sara Casanova, il direttore di AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) Luigi Mille e il presidente del Consorzio Muzza, Marco Chiesa.VARIEIl viceministro Buffagni è in visita a Carugo, presso le scuole di Via XXV Aprile, per il progetto che verrà presentato dal Comune e da un paio di Aziende della zona relativo alla sanificazione degli arredi scolatici effettuata con delle vernici particolari.(Ore 10.30)Vengono presentati i risultati dello studio promosso e sostenuto da Fondazione Cariplo, recentemente condotto dai ricercatori della ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano e della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia. Intervengono tra gli altri: Giovanni Fosti, Presidente di Fondazione Cariplo; gli autori della ricerca Carlo Federico Perno, Università degli Studi di Milano, già Direttore della Medicina di Laboratorio dell’Ospedale Niguarda, e Fausto Baldanti, Responsabile del Laboratorio di Virologia Molecolare del Policlinico San Matteo; Alberto Mantovani e Carlo Mango, rispettivamente Coordinatore della Commissione Ricerca Scientifica e Direttore dell’Area Ricerca Scientifica di Fondazione Cariplo.Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8 (ore 11) (Rem)