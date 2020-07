Marocco: governo proroga lo stato di emergenza sanitaria fino al 10 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri del Marocco ha adottato ieri un decreto che estende lo stato di emergenza sanitaria su tutto il territorio nazionale fino al 10 agosto alle 18:00, nell'ambito degli sforzi per combattere contro la pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e portavoce del governo, Saaid Amzazi. Questo decreto è stato presentato al Consiglio dei ministri dal dicastero dell’Interno, ha dichiarato Amzazi in un comunicato stampa letto durante un briefing tenuto dopo la riunione di governo presieduta dal primo ministro, Saaeddine El Otmani. Sono nuovamente saliti i contagi da coronavirus in Marocco, con 308 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Si tratta di un aumento rispetto ai 228 test positivi registrati il giorno precedente e ai 164 casi riscontrati ancora prima. Secondo il ministero della Salute di Rabat, salgono quindi a 15.079 i contagiati nel Regno dal primo caso riportato a marzo e a 11.447 il numero di persone completamente guarite, con un tasso di guarigione di circa il 76 per cento, ha dichiarato Hind Ezzine, capo del servizio di malattie epidemiche presso il Dipartimento di epidemiologia del ministero della Salute di Rabat.(Mar)