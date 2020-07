Egitto: ministro Turismo, chiuderanno gli hotel che non attuano le procedure anti Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Turismo egiziano, Khaled Al Anani, ha annunciato che farà chiudere tutti gli hotel che non attueranno le misure anti-Covid-19 in Egitto. Citato dal quotidiano “Al Masry al Youm”, il ministro ha spiegato che fino a questo punto "non abbiamo registrato un singolo caso di contagio tra i turisti venuti in Egitto, nemmeno un caso di sospetto, e questo indica che i controlli che abbiamo messo in atto sono seri, grazie ai lavoratori del settore turistico per il loro impegno". Al Anani ha aggiunto in un intervento sull'emittente televisiva "Mbc Egypt" che il primo gruppo di turisti ha lasciato l'Egitto dopo aver trascorso le vacanze senza un singolo contagio. (Cae)