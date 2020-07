Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro le limitazioni in vigore in vista del voto si sono espresse nelle scorse settimane diverse organizzazioni per i diritti umani, e persino i Parlamentari Asean per i diritti umani, un gruppo di parlamentari di diversi paesi della regione. In un rapporto, l’organismo afferma che “tenere elezioni durante la pandemia di Covid-19 rischia di minare un contesto elettorale che già non è libero”. Nei giorni scorsi, i partiti di Singapore non hanno potuto organizzare alcun comizio o evento di massa, e persino le attività elettorali porta a porta sono state limitate a gruppi di non più di cinque persone. I messaggi elettorali trasmessi da automobili sono stati consentiti, ma non i discorsi dal vivo, i video in diretta o eventi musicali dalla sommità degli autoveicoli. Il governo si è difeso dalle critiche affermando di aver riservato più tempo ai messaggi elettorali televisivi e radiofonici. I comizi dal vivo, specie nelle ore serali, costituiscono però a Singapore un tradizionale veicolo per far conoscere all’opinione pubblica candidati dal profilo emergente, e sono soliti attrarre migliaia di persone. (segue) (Fim)