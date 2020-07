Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pragmatismo è una caratteristica fondamentale del Pap anche sul fronte interno: il partito ha tradizionalmente evitato di allinearsi ad una precisa ideologia “progressista” o “conservatrice, adottando politiche sulla base della loro praticabilità ed efficacia percepita. Il Partito dei Lavoratori, unica formazione di opposizione attualmente rappresentata in parlamento, esprime invece un orientamento più marcatamente progressista, tramite la promozione di politiche socioeconomiche quali l’introduzione di un reddito minimo nazionale e il potenziamento del welfare per le fasce sociali meno abbienti. Il neofondato Partito per il progresso di Singapore sembra invece optare per una ambiguità ideologica simile a quella del Pap: si è opposto a piani per l’aumento della tassazione sui beni e i servizi, ed ha sostenuto che i grandi progetti infrastrutturali in corso d’opera, come l’espansione del principale aeroporto della Città-Stato, non dovrebbero essere finanziari da aggravi della pressione fiscale. (segue) (Fim)