Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul piano sociale, infine, le elezioni di oggi sembrano aver già conseguito un risultato degno di nota: la lista dei candidati al parlamento presenta infatti ben 40 nomi femminili, in aumento rispetto ai 36 delle elezioni del 2011 e ai 35 del 2015. Il Partito di azione popolare schiera 25 donne su un totale di 95 candidati, cinque in più rispetto a vent’anni fa e più del totale degli altri partiti. Il Partito dei lavoratori, principale forza di opposizione parlamentare di Singapore e unico partito guidato da una donna, Sylvia Lim, schiera invece cinque donne su un totale di 21 candidati. Altrettante sono le donne presenti nella lista elettorale del Partito per il progresso di Singapore, che concorrerà per 24 seggi in parlamento. La prossima legislatura potrebbe dunque essere composta per quasi il 30 per cento da donne, un obiettivo inseguito a lungo dagli attivisti per l’emancipazione femminile di Singapore. (Fim)