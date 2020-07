Indonesia-Cina: morti marinai indonesiani, Giacarta sequestra pescherecci cinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane le autorità indonesiane avevano annunciato l’avvio di indagini in merito ad un quarto caso di un marinaio indonesiano deceduto a bordo di un peschereccio cinese e “sepolto in mare” dal suo equipaggio. L’episodio sarebbe avvenuto al largo della Somalia. Tre video pubblicati su Facebook mostrano quello che sembra essere un marinaio indonesiano gravemente ferito, e il suo corpo senza vita gettato in mare dall’equipaggio della sua nave. Il testo allegato ai video sostiene che i marinai indonesiani sono soggetti a condizioni di lavoro inumane a bordo delle navi cinesi. Destructive Fishing Watch, un gruppo di monitoraggio delle pratiche illegali e abusive nell’industria della pesca, ha annunciato di aver concluso che l’episodio risale allo scorso gennaio. Il ministero degli Esteri indonesiano ha annunciato domenica, 17 maggio, di aver contattato l’autore dei post su Facebook e diverse organizzazioni del settore della pesca per chiarire le dinamiche dell’episodio. (segue) (Fim)