Indonesia-Cina: morti marinai indonesiani, Giacarta sequestra pescherecci cinesi (5)

- Il ministro degli Esteri indonesiano, Retno Marsudi, ha dichiarato dopo la convocazione dell’ambasciatore cinese che tre marinai indonesiani sono morti a bordo di un peschereccio cinese da dicembre, e tutti sono stati sepolti in mare. Un quarto è morto di polmonite presso un ospedale nella città portuale sudcoreana di Busan. Marsudi ha dichiarato che all’ambasciatore è stato chiesto di dimostrare, per conto della Cina, se la decisione di seppellire in mare i marinai indonesiani risponda alle norme dell’Organizzazione internazionale del lavoro, e se i marinai deceduti fossero oggetto di condizioni di lavoro “inadeguate” che abbiano concorso a causare i decessi. Secondo la Environmental Justice Foundation, un’associazione per i diritti civili con sede nel Regno Unito, i marinai indonesiani erano sottoposti a turni lavorativi di 18 ore, e retribuiti poco più di un dollaro al giorno. (Fim)