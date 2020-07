Corea del Sud: le esequie del sindaco di Seul dureranno cinque giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- la comunità politica della Corea del Sud ha espresso il proprio smarrimento e sconcerto per la morte del sindaco di Seul, Park Won-soon, sparito ieri e rinvenuto senza vita dalla Polizia alcune ore più tardi. Il Partito democratico del presidente sudcoreano Moon Jae-in, di cui Park era a sua volta esponente, ha annullato tutti gli eventi ufficiali in programma oggi. Il corpo senza vita del sindaco 64enne è stato rinvenuto poco dopo la mezzanotte di oggi sul Monte Bukak, alle porte della capitale sudcoreana. Le autorità ritengono che il sindaco si sia suicidato, probabilmente a seguito delle accuse di molestie sessuali ai suoi danni da parte di una ex segretaria, che aveva recentemente sporto denuncia a suo carico. Park era al suo terzo mandato da sindaco della capitale, ed era una figura di spicco ai vertici del Partito democratico, tanto che già si ipotizzava una sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2022. Il governo metropolitano di Seul ha annunciato una cerimonia funebre di cinque giorni in ricordo del sindaco. (Git)