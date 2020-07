Corea del Sud: l’aumento dei prezzi abitativi grava sul consenso del presidente Moon

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di approvazione goduto dal presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è calato sotto la soglia del 50 per cento, secondo un sondaggio settimanale pubblicato oggi, 10 luglio, da Gallup Korea. Secondo il sondaggio, Moon gode ora del sostegno del 47 per cento dei cittadini sudcoreani, il dato peggiore dalla vittoria conseguita alle elezioni parlamentari dello scorso aprile. Il tasso di sfiducia, invece, è aumentato dal 39 al 44 per cento. La recente crisi diplomatica con la Corea del Nord ha contribuito ad erodere il consenso del presidente, ma il principale fattore responsabile del calo di fiducia pare essere il giudizio negativo espresso dagli elettori in merito agli sforzi del governo per contenere il continuo aumento dei prezzi degli immobili residenziali nelle principali aree urbane del paese. (segue) (Git)