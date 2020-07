© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, venerdì 10 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in progressivo aumento dal tardo pomeriggio; cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge in serata, sono previsti 8.5 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4089m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nuova giornata tipicamente estiva tra Piemonte e Val d'Aosta, grazie all'anticiclone delle Azzorre disteso sull'Europa centro-meridionale. Prevalenza di Sole in pianura, in montagna qualche annuvolamento diurno con temporali sparsi dalle Alpi verso le zone pedemontane e verso sera anche su alto Piemonte. Clima caldo e un po' afoso con massime fino a a 33-34°C. In LIGURIA afa ma valori più contenuti grazie alle brezze, mare poco mosso. (Rpi)