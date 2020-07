Giappone: governo discute ripristino collegamenti aerei con Cina e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone intende avviare discussioni per il parziale ripristino dei collegamenti aerei con una decina di paesi, inclusa la Cina, la Corea del Sud e la Thailandia. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Kyodo”, che cita fonti governative secondo cui i colloqui inizieranno la prossima settimana. Come per le discussioni analoghe già intraprese con altri paesi della Regione asiatica, i colloqui si concentreranno dapprima sul ripristino dei viaggi d’affari; tra i paesi oggetto di considerazione in tal senso figurerebbero anche Brunei, Malesia e Laos. Il parziale riavvio dei collegamenti aerei con Taiwan il Sultanato potrebbe avvenire entro il prossimo autunno. I funzionari giapponesi attribuiscono a Taiwan e Brunei un rischio epidemico limitato: in entrambi i territori il coronavirus è stato efficacemente contenuto. Nelle scorse settimane Tokyo ha già avviato colloqui analoghi con Vietnam, Thailandia, Nuova Zelanda e Australia, ed è già giunto ad un’intesa con Hanoi per il parziale riavvio dei viaggi d’affari. (segue) (Git)