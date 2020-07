Usa: anche la California farà causa contro le restrizioni ai visti studenteschi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari dello Stato della California hanno annunciato ieri, 9 luglio, l’intenzione di intentare una nuova battaglia giudiziaria contro l’amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, unendosi agli atenei che contestano i piani dell’amministrazione per revocare i visti agli studenti stranieri le cui università convertano i loro curricula ai corsi online. Contro l’iniziativa, annunciata nei giorni scorsi, si sono già attivati i prestigiosi atenei Massachusetts Institute of Technology (Mit) e Harvard. La California, la cui amministrazione Democratica si trova in uno stato di costanti ostilità giudiziarie con l’amministrazione presidenziale sin dall’elezione di Donald Trump, nel 2016, ha affidato la propria reazione al procuratore generale californiano, Xavier Becerra, che ha accusato la Casa Bianca di “minare vergognosamente le possibilità di formazione, la salute e il benessere degli studenti che hanno ottenuto l’opportunità di studiare” negli Stati Uniti. L’Immigration and Custom Enforcement (Ice), agenzia federale che si occupa dell’attuazione delle norme sull’immigrazione e del controllo dei confini, e di cui il Partito democratico chiede l’abolizione, ha presentato lo scorso marzo una nuova politica che consentiva agli studenti stranieri di rimanere nel paese nel contesto della pandemia, anche se gli atenei da loro frequentati avessero offerto soltanto lezioni online. L’agenzia ha però revocato tali disposizioni questa settimana, innescando un vespaio di polemiche nel settore accademico Usa, che trae entrate enormi dall’afflusso di studenti stranieri, specie dalla Cina. (Nys)