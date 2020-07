Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di Singapore sono chiamati alle urne oggi, 10 luglio, per prendere parte a elezioni generali che segneranno un importante passaggio di testimone generazionale per la politica della città-Stato, e da cui dipenderà la conservazione della supremazia esercitata dal Partito di azione popolare (Pap) del primo ministro uscente, Lee Hsien Loong. Questa mattina le autorità elettorali hanno sollecitato gli elettori a rispettare le fasce orarie di voto loro assegnate,m dopo la formazione di code presso diversi seggi. Le elezioni erano attese sin dall’inizio dello scorso anno: Lee pare averle inizialmente rinviate a fronte di dubbi in merito alle figure emergenti del Pap, che saranno chiamate a guidare il paese nei decenni a venire, e a misurarsi sin da subito con le sfide di una economia meno dinamica, alle prese con le gravi ricadute globali della pandemia di coronavirus. Lo scioglimento del parlamento lo scorso 23 giugno, nel pieno dell’emergenza pandemica, ha suscitato discussioni e polemiche: le forze di opposizione hanno denunciato le restrizioni all’attività elettorale imposte dall’esecutivo, adottando a giustificazione proprio il coronavirus, come una mossa politica tesa a porle in una situazione di grave svantaggio rispetto alla principale forza di governo. L’elezione pare tesa anche ad archiviare la faida familiare che dallo scorso anno vede opporsi Lee e i suoi fratelli minori, e che ha assunto via via un rilievo pubblico sempre maggiore. Gli scontri all’interno della dinastia Lee è approdata persino sui media della Cina, dove l’opinione pubblica tende a guardare al premier di Singapore come ad un ostacolo all’ulteriore avvicinamento diplomatico tra Pechino e la Città-Stato. (segue) (Fim)