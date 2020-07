Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Singapore, Halimah Yacob, ha annunciato lo scioglimento del parlamento su richiesta del primo ministro Lee lo scorso 23 giugno. Ore dopo l’annuncio, il premier Lee ha tenuto un discorso alla nazione nel quale ha osservato che il voto consegnerebbe all’esecutivo un nuovo mandato quinquennale per affrontare “decisioni difficili”. “L’alternativa – ha spiegato – è attendere la fine della pandemia. Ma non abbiamo alcuna certezza che l’emergenza finisca prima della scadenza del mandato dell’attuale governo”, ad aprile del prossimo anno. L’esecutivo in carica segnalava l’intenzione di convocare le elezioni sin dalla fine dello scorso anno. Nelle scorse settimane, il premier ha affermato che il paese si trova in una “posizione sufficientemente stabile” per condurre il voto, ed ha annunciato al contempo una serie di misure tese, secondo il governo, a garantire che gli elettori possano votare in maniera sicura, e che le forze politiche possano condurre effettivamente una campagna elettorale. Sin dal mese scorso la città-Stato ha revocato gran parte delle misure restrittive adottate per arginare la pandemia di coronavirus, che ha infettato oltre 42mila persone nella città- Stato, specie negli affollati dormitori destinati ai lavoratori stranieri. (segue) (Fim)