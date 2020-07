Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli analisti politici si aspettano una schiacciante vittoria del Partito di azione popolare (Pap) guidato da Lee, che dovrebbe aggiudicarsi la maggior parte dei 93 seggi elettorali oggetto del voto di oggi. L’elezione sarà probabilmente l’ultima nel paese sotto la guida di Lee, che ha espresso più volte l’intenzione di farsi da parte e lasciare spazio a una nuova generazione di leader nel corso della prossima legislatura. Dall’indipendenza di Singapore, nel 1965, nessun partito è mai stato in grado di sottrarre le redini del governo al Pap. Alle precedenti elezioni, che si sono tenute nel settembre 2015, il partito co-fondato dal padre di Lee, Lee Kuan Yew ha conquistato 83 degli 89 seggi contesi. A dispetto del dominio quasi assoluto esercitato dal Pap sulla politica nazionale, le elezioni di oggi sono ritenute particolarmente importanti; sia perché rappresentano un importante spartiacque generazionale, sia perché sono state individuate come snodo storico a conclusione di una lunga stagione di dinamismo sociale ed economico, guidato proprio dalla dinastia dei Lee sin dall’indipendenza della Città-Stato. Quest’anno il prodotto interno lordo dell’Isola subirà una contrazione compresa tra il 4 e il 7 per cento, il peggiore dato economico di sempre per Singapore, cui la pandemia contribuirà in misura determinante, ma non esclusiva. (segue) (Fim)