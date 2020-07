Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del premier Lee di convocare le elezioni proprio nell’attuale fase di crisi è dettata da precisi calcoli politici: la scorsa settimana il governo ha revocato la maggior parte delle restrizioni all’attività di aziende ed esercizi commerciali la scorsa settimana, e negli ultimi mesi il governo ha iniettato nell’economia nazionale ben 90 miliardi di dollari di Singapore (64 miliardi di dollari Usa, pari a circa il 20 per cento del pil nazionale). Il premier ha dichiarato che “Un’elezione in questo momento (…) consentirà di fare tabula rasa e dare al nuovo governo un mandato di cinque anni, consentendogli di concentrarsi sull’agenda nazionale e sulle difficili decisioni a venire”. Rinviare ulteriormente le elezioni rischierebbe di esporre la maggioranza di governo a una serie di incertezze, come il potenziale avvento di una seconda ondata di contagi, ed aprire così spiragli per una avanzata delle opposizioni politiche. Per garantire il diritto di voto nel contesto della pandemia, il governo ha aumentato il numero dei seggi sul territorio – da 880 a 1.100 – e consentito ai cittadini che si trovano ricoverati o in quarantena di votare al di fuori dei loro distretti di assegnazione. Gli elettori sono stati inoltre sollecitati a votare in specifiche fasce orarie, per limitare l’affollamento ai seggi. Nel paese restano però in vigore anche divieti agli assembramenti pubblici, che sono stati additati dai partiti di opposizione come un grave handicap. (segue) (Fim)