Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (6)

- Tan Cheng Bock, segretario generale del Partito per il progresso di Singapore (Psp) – una delle principali formazioni di opposizione – ha dichiarato nei giorni scorsi che le regole in vigore nella città-Stato finiranno per garantire un iniquo vantaggio al Pap del premier Lee, e accuse simili sono giunte anche da parte dei principali esponenti delle altre forze di opposizione. “I partiti di opposizione sono spaesati, perché le modalità della campagna elettorale sono stati stravolti”, ha lamentato Tan. “Questo avrà sicuramente profondi effetti sulle modalità di interazione con gli elettori”. Il Psp è un attore esordiente della scena politica di Singapore, fondato da Tan – veterano della politica nazionale, più volte candidato alla premiership – e sostenuto dal fratello minore del premier Lee, Lee Hsien Yang, che il primo ministro ha da tempo disconosciuto. Ormai da mesi, i due fratelli ed altri esponenti della dinastia Lee sono protagonisti di un’aspra faida familiare che non ha giovato all’immagine del primo ministro. Lee Hsien Yang e un altro fratello minore del premier, Lee Wei Ling, sono in lotta per rivendicare l’eredità politica e patrimoniale del padre, il già citato ex premier Lee Kuan Yew, inclusa una residenza appartenuta all’ex premier. I fratelli del premier in carica lo accusano di aver abbandonato i valori che guidavano l’attività politica del padre, e il mese scorso si sono detti preoccupati dal possibile utilizzo della forza coercitiva dello Stato ai loro danni. Il primo ministro ha replicato accusandoli di “pubblicizzare drammi familiari privati”. (segue) (Fim)