Singapore: seggi aperti per le elezioni generali anticipate (7)

- La vicenda ha suscitato particolare interesse nella Cina Continentale, dove un’opinione pubblica dagli orientamenti sempre più nazionalisti accusa Singapore di aver adottato una politica estera “anti-cinese”. Un articolo sui dissidi intestini alla famiglia Lee, pubblicato dal quotidiano ufficiale cinese “Global Times”, ha raccolto ben 5.600 commenti, perlopiù da parte di lettori che accusano la famiglia Lee di essere una “avanguardia di forze anti-cinesi”, o addirittura un “lacchè degli Stati Uniti”. L’ostilità della componente nazionalista dell’opinione pubblica cinese nei confronti del capo del governo di Singapore è aumentata lo scorso anno, in risposta all’inasprimento di una disputa territoriale che vede opporsi i due paesi nel Mar Cinese Meridionale. Su questo fronte, e più in generale per quanto riguarda la diplomazia e la politica estera, la probabile vittoria del Pap alle elezioni dovrebbe garantire una continuità di orientamenti, che del resto è una caratteristica di Singapore sin dalla sua indipendenza. L apriorità della leadership di Singapore è quella di mantenere il più possibile una posizione di equidistanza sul piano internazionale, su cui poggia l’affidabilità della Città-Stato e il suo rilievo come centro finanziario e commerciale globale. (segue) (Fim)