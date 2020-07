Giappone: governo irrigidisce criteri per l’esportazione di centrali a carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha deciso ieri, 9 luglio, di irrigidire i criteri per il sostegno alle esportazioni di centrali termoelettriche alimentate a carbone, cedendo così alle pressioni per le ricadute ambientali dell’impiego di tale fonte energetica fossile. Sulla base dei nuovi criteri, Tokyo continuerà a sostenere le esportazioni a condizione che i paesi destinatari si dotino di piani concreti per la decarbonizzazione o la riduzione delle emissioni di gas serra, anche tramite il ricorso agli impianti termoelettrici ad alta efficienza prodotti dal Giappone. Gli aiuti verranno inoltre limitati ai soli paesi che non abbiano alternative all’impiego del carbone per ragioni di carattere finanziario. Se Tokyo non riuscirà a confermare un quadro normativo di decarbonizzazione da parte del paese destinatario degli impianti, assieme ad altri fattori, non verranno stanziati gli aiuti. I nuovi criteri, che includono anche indicazioni precise di efficienza energetica degli impianti, sono stati inseriti nella nuova strategia di Stato quinquennale per le esportazioni infrastrutturali, che entrerà in vigore il prossimo anno. (Git)