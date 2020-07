Coronavirus: rapporto Onu su America latina, numero vittime enormemente maggiore a cifre ufficiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono "molteplici ragioni" per ritenere che il numero di morti dovuto alla Covid-19 in America Latina e nei Caraibi potrebbe essere fino a cinque volte superiore a quella ricavata dalle cifre ufficiali, che al 6 di luglio stimavano un totale di 128.000 decessi a causa della pandemia del nuovo coronavirus. Ad affermarlo è uno studio delle Nazioni Unite reso noto oggi e firmato dal direttore regionale del Programma per lo Sviluppo Onu (Pnud) Luis Felipe López-Calva. Secondo l'Onu, così come già riscontrato anche in Europa, "la comparazione del numero totale di morti con il numero di decessi preventivabile in assenza della pandemia può gettare luce sulla vera cifra delle vittime della Covid-19". Lo studio prende in considerazione quattro paesi della regione dove si sono presentati maggiori indizi di una presunta sottostima dei decessi per Covid: questi sono Brasile, Cile, Messico e Perù. Nei casi di Brasile e Messico prende in esame in particolare i casi della regione di Manaus e delle città di Rio de Janeiro, Sao Paolo, e Città del Messico. (segue) (Abu)