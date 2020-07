Frosinone: Cisl Fp, il Comune manda a casa lavoratori coop impianti sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl Fp di Frosinone precisa poi: "Il tutto operato in maniera indiretta tagliando servizi e scaricando sulla cooperativa la decisione di licenziare i lavoratori. Le persone e i lavoratori vengono prima di tutto. Il pessimo rapporto della giunta Ottaviani con i lavoratori e i loro rappresentanti si era già registrato di recente" e "ora continua, con un atto si disprezzo nei confronti del prefetto - aggiunge il sindacato - emanando il bando per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, quando se ne stava discutendo in prefettura senza nemmeno attendere l'esito nella mediazione in corso. Esempio perfetto di sgarbo istituzionale". In conclusione la Cisl Fp di Frosinone "di fronte alla chiusura al dialogo della giunta Ottaviani, ha proclamato lo stato di agitazione del personale nelle cooperative. Metteremo in atto tutte le iniziative necessarie per pretendere il mantenimento in servizio del personale addetto alla manutenzione - conclude in sindacato -, come previsto nei cambi appalto. Se non dovesse bastare siamo pronti a difenderli nelle sedi giudiziarie. L'amministrazione si assuma le sue responsabilità e non costringa, ancora una volta, i cittadini e i lavoratori a pagare i costi di azioni legali conseguenti a una pessima gestione". (Com)