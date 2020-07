Fd'I: Meloni, ringrazio chi ha espresso solidarietà a me e a Fratelli d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ringrazia "tutti coloro i quali in queste ore hanno espresso solidarietà a me e a Fratelli d'Italia per le ignobili e pericolose parole di odio pubblicate contro di noi dal 'Fatto Quotidiano'. Spero - continua la parlamentare su Facebook - che anche l'Ordine dei giornalisti dica qualcosa sull'accaduto, che rischia di gettare ingiustamente discredito su una intera categoria. Ci sono dei limiti etici e democratici che non possono essere superati, nemmeno quando la contrapposizione ideologica e politica è dura e aspra. Una cosa comunque sia chiara - conclude la leader di Fd'I -, non ci lasceremo intimidire e continueremo a portare avanti le nostre battaglie cercando di fare, come sempre, l'interesse dell'Italia e degli italiani". (Rin)