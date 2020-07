Usa: l'ex avvocato di Trump Michael Cohen in custodia per aver violato i termini del rilascio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex avvocato personale del presidente degli Stati Uniti, Michael Cohen, è stato preso in custodia per aver violato i termini del suo rilascio anticipato dal carcere. Lo riporta l'emittente "Cnn". Cohen ha ricevuto l'ordine di comparire alla corte federale di Manhattan per convertire il suo permesso in arresti domiciliari, ma è stato arrestato dopo non aver accettato i termini del monitoraggio federale. A Cohen, secondo la stampa, era stato presentato un accordo per non rilasciare dichiarazioni ai media. Cohen era stato rilasciato in licenza dal carcere alla fine di maggio, a causa della possibilità di infettarsi con il coronavirus. Cohen era stato condannato lo scorso dicembre per uso illecito dei fondi elettorali, con l’accusa di aver pagato due donne – la modella Karen McDougal e l’attrice di film per adulti Stormy Daniels – allo scopo di farle tacere sulle relazioni extraconiugali di Trump con loro. Ma Cohen, a suo tempo, aveva detto agli investigatori che era stato Trump a ordinargli i pagamenti. Inizialmente Cohen sarebbe dovuto entrare in carcere il 6 marzo, ma i suoi avvocati erano riusciti a ottenere una proroga di due mesi. (Nys)