Coronavirus: Usa, per Fauci gli Stati con un aumento dei contagi dovrebbero rallentare riaperture

- Secondo Anthony Fauci, il principale esperto di malattie infettive degli Stati Uniti, le divisioni politiche del paese hanno reso difficile combattere il coronavirus. "Bisogna avere gli occhi bendati e coprirsi le orecchie per pensare che non viviamo in una società molto da un punto di vista politico", ha detto Fauci in un podcast del sito "FiveThirtyEight". "È un vero peccato, ma è quello che è". Fauci ha detto che se non ci fossero così tante divisioni, gli Stati Uniti avrebbero un approccio più coordinato per sopprimere il Covid-19. I commenti di Fauci giungono in un momento in cui Stati del Sud e dell'Ovest degli Stati Uniti hanno sperimentato massicci focolai della malattia come la Florida, la California, il Texas, l'Arizona e l'Oklahoma. Secondo Fauci, inoltre, molti Stati non hanno seguito le linee guida adeguate per contenere il virus, e hanno riaperto prima di quanto raccomandato dai funzionari della sanità pubblica. Secondo l'infettivologo membro della task force anticoronavirus, gli Stati più colpiti dovrebbero ipotizzare a "una pausa nel loro processo di apertura, guardando a ciò che non ha funzionato bene e cercare di mitigare il contagio". Data la forte crescita dei contagi negli Stati Uniti, dice Fauci, una riapertura rallentata è preferibile al rischio di una nuova chiusura totale. (Nys)