© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio VI di Roma è stato inaugurato un nuovo intervento di illuminazione pubblica in via Pomigliano d'Arco, nella zona est della città. In un tweet Virginia Raggi, sindaco di Roma, spiega: "Qui non c'era illuminazione pubblica da 40 anni. I residenti chiedevano un intervento. Questa sera abbiamo festeggiato insieme e acceso le nuove luci" (Rer)