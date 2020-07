Coronavirus: Usa, 133.086 morti su 3.105.315 contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti registrano almeno 133.086 morti per Covid-19 su 3.105.315 contagiati: è quanto emerge dai dati pubblicati dall'università Johns Hopkins. Il Paese è di gran lunga quello più colpito al mondo dalla pandemia. Lo riporta l'emittente "Cnn". A livello globale si registrano invece oltre 12 milioni di contagi con oltre 446 mila morti. Anthony Fauci, il principale membro della task force anticoronavirus della Casa Bianca, le divisioni politiche nel paese hanno reso difficile coordinare una adeguata risposta alla pandemia, e gli Stati con un forte numero di casi positivi in aumento dovrebbero rallentare i piani per le riaperture. (Nys)