Coronavirus: rapporto Onu su America latina, numero vittime enormemente maggiore a cifre ufficiali (2)

Nel caso della regione brasiliana di Manaus, afferma l'Onu, si rileva per esempio che l'81 per cento delle morti in eccesso nel periodo in considerazione non è attribuita a infezione da coronavirus, un numero simile a quello riscontrato in totale in Perù (79 per cento) e in Messico a Città del Messico (78 per cento). La stima è invece del 66 per cento per São Paulo, del 61 per cento per il Cile, e solo del 32 per cento per quanto riguarda Rio de Janeiro. Secondo lo studio del Pnud ci sono "diverse ragioni" che spiegano questa presunta sottostima. La principale è la limitata capacità di effettuare i test in molti paesi della regione, ma si segnala anche la metodologia adottata da alcuni governo che non tiene conto delle persone decedute al di fuori delle strutture sanitarie (come nel caso di Cile e Perù). "Per combattere efficacemente il Covid-19 è fondamentale conoscere le reali dimensioni del problema che affrontiamo", ammonisce quindi l'Onu nelle conclusioni del rapporto.