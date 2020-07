Sicurezza: Fiano (Pd), a Salvini la democrazia sta stretta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emanuele Fiano, deputato del Partito democratico e membro della segreteria nazionale, afferma: "Salvini ha oggettivamente superato ogni limite. Oggi dopo essersi paragonato a Berlinguer e a quel Pci, quello della questione morale, quello che non potrebbe essere più distante dai suoi valori e principi, dalla Lega dei decreti Insicurezza bocciati dalla Corte, dei 49 milioni illecitamente a bilancio da restituire in comode rate, dell'alleanza con CasaPound, dell'alleanza con Orbán e con tutto il nazionalismo sovranista d'Europa, oggi ha sentenziato che la Corte Costituzionale italiana fa scelte politiche". Il parlamentare aggiunge: "Avviso a tutti. Guardate Salvini in faccia. A Salvini la democrazia sta stretta. Attaccò il presidente della Repubblica che, conformemente al dettato costituzionale italiano, nomina lui i ministri, non legge il foglietto che gli passa Salvini. Attaccò i giudici, rei secondo lui di accusarlo per il mancato sbarco dei naufraghi. Attaccava - continua l'esponente del Pd su Facebook - tutte le agenzie indipendenti che si permettevano di dissentire dal governo, dimenticando il pluralismo delle democrazie liberali, come dice Cassese, che non è dittatura della maggioranza. Attacca oggi la Consulta, che si arroga il diritto di dichiarare incostituzionali quelle parti dei suoi decreti che noi denunciammo in Aula. A Salvini come a Orbán, a Putin, a Erdogan, come anche ad altri leader populisti della destra mondiale, come a Maduro o Bolsonaro, la democrazia liberale e pluralista sta stretta. Se ne faranno una ragione - conclude Fiano -, perché noi non smetteremo mai di difenderla. Con le armi della democrazia. Quel sistema che a Salvini sta così stretto". (Rin)