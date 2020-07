© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIECerimonia di consegna della Bandiera Verde 2020, il riconoscimento assegnato dai pediatri italiani ai migliori litorali per le vacanze al mare per i bambini e i ragazzi da 0 ai 18 anni. Area archeologica Caposele di Formia (ore 19:00)“Parliamo di rifiuti”: incontro-dibattito organizzato da Italia Nostra sezione Castelli romani, Associazione Comune Autonomo Boville e il Circolo Legambiente Appia Il Riccio. Partecipa Fabio Musmeci presidente dell’Associazione Italiana Compostaggio. Spazio Parco presso “Bibliopop” in via Goffredo Mameli a Marino (ore 18) (Rer)