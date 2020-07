Usa: Cdc, tenere le scuole chiuse è un rischio maggiore che riaprirle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tenere le scuole chiuse nel prossimo anno accademico è un rischio maggiore per la salute dei bambini che riaprirle, anche in mezzo alla pandemia Covid-19, ha detto giovedì Robert Redfield, direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc). Lo riporta il "New York Times". Redfield ha spiegato che le linee guida che i Cdc hanno fornito sulle scuole operative durante la pandemia sono progettate per facilitare la loro riapertura, e sarebbe "deluso" se fossero usate come motivazione per tenerle chiuse. "Non posso esagerare quanto sia importante, far riaprire le nostre scuole in questa nazione", ha detto Redfield durante un incontro virtuale sulla sanità. Mercoledì, il presidente Donald Trump ha criticato le linee guida per la riapertura delle scuole dei Cdc come "impraticabili" e "costose". Trump ha invitato le scuole a riaprire, ma senza un piano federale per coordinare l'iniziativa. Redfield ha anche detto che non vuole che gli studenti perdano l'anno scolastico, poiché il virus è "relativamente benigno" per i più giovani.(Nys)