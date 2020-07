Usa: l'University of Southern California soccorre con un corso dal vivo gli studenti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In risposta alle indicazioni dell'amministrazione Trump di non permettere agli studenti stranieri di seguire corsi online negli Stati Uniti questo autunno, l'University of Southern California (Usc) permetterà agli studenti internazionali di aggiungere gratuitamente un corso frequentabile dal vivo, in modo per mantenere il visto e restare nel paese. L'Ufficio del Rettore dell'Usc ha twittato oggi: "Ai nostri studenti internazionali: Se avete bisogno di aggiungere un corso di persona al vostro programma per mantenere il visto questo autunno, vi sarà fornito senza costi aggiuntivi". Due giorni fa la Usc si è unita ad Harvard e al Massachusetts Institute of Technology (Mit) in una causa contro il governo degli Stati Uniti, in quella che hanno definito una scelta "profondamente preoccupante" dell'amministrazione Trump.(Nys)