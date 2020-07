Coronavirus: Florida, 120 morti nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 120 persone in Florida sono morte per il Covid-19 nelle ultime 24 ore, ha riferito giovedì il dipartimento della salute dello stato. Lo riporta il sito "Axios", secondo cui è il più alto numero di morti giornaliere nello Stato a causa del coronavirus dall'inizio della pandemia. Miami-Dade, Broward e Palm Beach sono le aree più colpite, dove vige l'ordine di restare a casa dalle 22.00 alle 6.00. Finora, sono morte in Florida oltre 4 mila persone e 17 mila sono finite ricoverate in ospedale. La scorsa settimana lo Stato ha registrato il numero più alto di contagi in un solo giorno, con 11.405 nuovi casi segnalati venerdì scorso. Nello Stato le scuole pubbliche riapriranno ad agosto.(Nys)